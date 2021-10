Giovani Bari, solo vittorie per gli Under 17

Riportiamo i numeri e i tabellini del fine settimana di Under 17, Under 15 e Giovanissimi regionali targati Ssc Bari. Bella iniziativa degli Under 15 che hanno esposto una maglia di incoraggiamento per Mattia Suriano, coetaneo e amico di molti biancorossi che si trova a combattere una difficile battaglia per la sua salute. “Forza Mattia, ti siamo tutti vicini”.

Campionato Nazionale Under 17, 3a giornata

Bari-Monopoli 2-1

Marcatori: 20’ Liso (B), 29’ Nacci (B), 82’ Silvestri (M)

Bari (4-3-3): Pellegrini Rana Liso Mari Natuzzi Nacci Gusmai (Patierno) Lops Pellegrini D. (Catacchio) Leone (Rotondo) De Marzo (De Santis)

A disp: Sibilano Montagna Colangiuli Colamesta

All. P. Lanera.

Monopoli (4-3-3): Barile Biundo (Cutrignelli) Marchitelli Mezzapesa (Vinella) Bottalico Loiudice Maino (Gagliardi) Beniti Collocolo (Meliddo) De Giglio Silvestri

A disp: Pavone Colacicco Lomoro DI Gaeta Fortunato

All. M. Biasi

Ammoniti: Liso (B), Nacci (B), Lops (B), Loiudice (M)

Arbitro: Sig. Mauro Alberto Portoso (Molfetta); assistenti: Sig. Nicola De Candia (Bari) e Sig. • Giovanni Sparapano (Molfetta)

Campo Comunale ‘G. Scirea’ Bitritto (BA), sintetico, 15°C nuvoloso, buona cornice di pubblico

Campionato Nazionale Under 15, 3a giornata

Bari-Monopoli 2-0

Marcatori: 25’ Labianca (B), 60’ Buonsante (B)

Bari (4-3-3): De Giosa Campanelli Parlavecchia Minoia Sassarini Pisani D’Ursi (Priore) Palumbo Dimola (Di Gioia) Buonsante (Laggiard) Labianca (Macchia)

A disp: Sanrocco De Pinto D’Elia Lavermicocca

All. M. Anaclerio

Monopoli (4-3-3): Scioscia Albo Cirone (amm.) Simeone (amm.) Di Bari (Spadavecchia) Novelli (Cavone) Spadavecchia S. (Petaroscia) Todaro Lantano (Madio) Persia Pistillo (Mirto)

A disp: Masiello Fuscaldi Lerro Mirto Cavone Fortunato Madio

All. F. Pirrelli

Ammoniti: Cirone (M)

Arbitro: Sig. Gianluca Zingaro (Barletta); assistenti: Sig. Riccardo Carluccio (Casarano) e Sig. Giuseppe Lamacchia (Barletta)

Campo Comunale ‘F. Capocasale’, San Girolamo (BA), sintetico, 16°C nuvoloso, buona cornice di pubblico

Giovanissimi U15 Regionale – Fase Provinciale

Nick Calcio-Bari (2008) 2-5

Domenica 17.10.21

Campo ‘Nick World’, Loseto (BA)

Agon Altamura-Bari (2009)

Lunedì 18.10.21, ore 15:30

Campo ‘Delfiniello’, Altamura (BA)