Gigliotti: "Bari, gruppo fantastico. Possiamo crescere tantissimo"

Prima volta da titolare col Bari per Guillaume Gigliotti che ha esordito ieri nella sfida vinta a Campobasso. Il difensore del Bari di origini francesi è stato intervistato subito dopo la partita dalla radio ufficiale del Bari: “E’ andata bene – dice – . Ero concentrato per fare la prestazione perfetta e vincere questa partita. Sono contento per me e per la squadra. Facciamo quello che dobbiamo fare e possiamo preparare al meglio il derby di mercoledì”. L’episodio del rigore ai molisani: “Il rigore? L’arbitro non lo aveva visto. Diciamo che la terna poteva fare meglio, anche perché parlando col calciatore del Campobasso abbiamo capito che è stato un po’ furbo”.

L’intesa con i compagni di reparto funziona benissimo: “Con Terranova vado d’accordo. Lo stesso con Celiento e Di Cesare. Ci parliamo e ci aiutiamo. E’ questa la forza della squadra. A Campobasso, siamo stati bravi a rimanere in patita. Abbiamo sempre avuto il pallino del gioco. Ci crediamo sempre per vincere le partite. Il Bari ha margini di crescita alti, può fare molto più di quello che sta facendo., Questo Bari può togliersi tante altre soddisfazioni. Fisicamente sto bene. Bravo lo staff a gestirmi. Sono contento di essere tornato al mio livello. Ringrazio tutti per avermi accolto subito. Io sono un ragazzo alla mano e non ho difficoltà a fare gruppo. Non ci nascondiamo, sappiamo l’obiettivo di quest’anno. Se lavoriamo e giochiamo così, possiamo raggiungerlo”. Mercoledì arriva il Foggia. Si aspetta un San Nicola pieno: “Ci penso molto – conclude Gigliotti – ed è un peccato che abbiano vietato la trasferta ai foggiani. Pazienza, verranno i nostri per dare spettacolo”.