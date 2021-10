Bari devastante a Campobasso: si vola con Terranova, Antenucci e Cheddira

Campobasso-Bari 1-3

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini, Menna, Dalmazzi (41' st Magri), Bontà (c), Rossetti, Pace (20' st Vanzan), Di Francesco (17' st Liguori), Tenkorang (19' st Giunta), Candellori, Fabriani, Vitali (17' st Parigi). A disp.: Zamarion, Coco, Sbardella, Nacci, Emmausso, Martino, De Biase. All. M. Cudini.

BARI (4-3-1-2): Frattali, Belli, Terranova, Gigliotti, Mazzotta, Mallamo, Maita (44' st Lollo), D'Errico (26' st Bianco), Botta (33' st Marras), Antenucci (44' st Di Cesare), Cheddira (33' st Paponi). A disp.: Polverino, Plitko, Celiento, Simeri, Citro, Pucino, Ricci. All. M. Mignani.

ARBITRO: Feliciani di Teramo.

RETI: 3' pt Terranova; 42' pt rig. Rossetti; 10' st Antenucci; 32' st Cheddira.

NOTE: Cielo nuvoloso, 10°C circa, terreno in buone condizioni. 550 tifosi ospiti circa. Rec. 1' pt. e 4' st.

CAMPOBASSO - Terranova, Antenucci e Cheddira spezzano le reni al Campobasso regalando al Bari il 3-1 al Nuovo Romangnoli che vale la settima vittoria in nove giornate e, soprattutto, il consolidamento del primato indiscusso in classifica con 23 punti: più sei sul Catanzaro in attesa dell'apoteosi di mercoledì prossimo al San Nicola - ore 20.30 - contro il Foggia.

Lo stratega Mignani si inventa un nuovo Bari. In difesa, si rivede Belli dal 1' e fa il suo esordio Gigliotti al centro con Terranova. L'altro terzino è Mazzotta. A centrocampo, Bianco - che rientrava da una lunga squalifica - si siede in panchina. Maita play basso, con la novità Mallamo titolare sul fronte opposto a quello di D'Errico. L'altra sorpresa è in attacco dove Botta supporta il ritrovato tandem formato da Cheddira e Antenucci. In tribuna, il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli.

E' subito battaglia e il Bari colpisce dopo 3': incornata in tuffo di Emanuele Terranova a raccogliere una punizione dal limite di Botta. Per il centrale difensivo è il terzo acuto personale in questa stagione, il secondo di fila dopo quello alla Turris. E' un Bari straripante. D'Errico (rasoterra parato al 30'), Antenucci (un destro sul fondo e un sinistro parato) e Cheddira falliscono il raddoppio. Così il Campobasso prende fiducia e sfiora l'1-1 con Dalmazzi a concludere sul fondo dopo un duello vinto con Botta. Pareggio che arriva al 42' su rigore trasformato da Rossetti in seguito ad un presunto contatto tra Frattali e Tenkorang. Il penalty manda in archivio la prima frazione.

L'avvio di ripresa è apparentemente in salita. Al 3', una soluzione dal limite di Bontà termina di pochissimo al lato. Ma è Cheddira a sbagliare l'ennesimo centro: imbeccato da Botta, l'attaccante inzucca solo davanti al portiere facendo rimbalzare la palla fuori. Lo stesso Cheddira si riscatta dopo un minuto (10') facendo partire l'azione del 1-2 con sponda di Maita e tap in vincente di Antenucci. Il Bari è inferocito e sbaglia a più riprese il gol del tris. Mignani rileva l'infaticabile D'Errico per inserire Bianco. Sul fronte di casa, anche Cudini risistema il Campobasso. E, così, Frattali respinge in angolo un sinistro del neo entrato Liguori. Ma è il Bari che capitalizzando di nuovo grazie a Cheddira (terzo acuto dell'anno): sterzata e pallone a giro su assist di Antenucci. Nuovi cambi tra i galletti. Paponi e Marras al posto di Cheddira e Botta. Al termine, c'è tempo anche per Lollo al posto di Maita. Finisce 1-3 tra gli applausi dei circa 600 tifosi baresi sugli spalti. Si replica mercoledì prossimo al San Nicola - ore 20.30 - per il derby contro il Foggia.