Bari, subito tre novità contro il Campobasso

Gigliotti in difesa, Mallamo a centrocampo e Antenucci in attacco. Queste le tre novità nel Bari che tra meno di un'ora affronterà il Campobasso al Nuovo Romagnoli (14.30) per il nono turno di C. Nel pacchetto arretrato, si rivede Belli dal 1'. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Campobasso (4-3-3): Raccichini, Menna, Dalmazzi, Bontà (c), Rossetti, Pace, Di Francesco, Tenkorang, Candellori, Fabriani, Vitali. A disp.: Zamarion, Coco, Sbardella, Vanzan, Nacci, Emmausso, Martino, De Biase, Giunta, Liguori, Magri, Parigi. All. M. Cudini.

Bari (4-3-1-2): Frattali, Belli, Terranova, Gigliotti, Mazzotta, Mallamo, Maita, D'Errico, Botta, Antenucci (c), Cheddira. A disp.: Polverino, Plitko, Celiento, Di Cesare, Bianco, Simeri, Citro, Lollo, Pucino, Marras, Ricci, Paponi. All. M. Mignani.