Bari anti Campobasso: Bianco torna a centrocampo, Simeri e Cheddira davanti

Non mancano le alternative a Michele Mignani per disporre e disegnare il suo Bari che alle 14.30 scenderà in campo al Nuovo Romagnoli per sfidare il padroni di casa del Campobasso. Situazione quasi ideale al di là delle defezioni di Scavone e Di Gennaro, entrambi infortunati. Assenze compensate dal rientro nel gruppo di Raffaele Bianco, di nuovo disponibile dopo tre turni di squalifica.

Per lui, probabile posizionamento nel cuore del centrocampo davanti alla difesa nel ruolo di play basso. Questo consentirebbe a Mignani di riportare Maita sulla corsia laterale opposta a quella di D'Errico. Conferme in arrivo nel pacchetto arretrato dove dovrebbero trovare posto i terzini Pucino e Mazzotta con Di Cesare e Terranova centrali. Botta dietro le due punte che, visti i risultati delle ultime gare e la condizione fisica generale, dovrebbero essere Simeri e Cheddira. Pronti all'appello Marras, Antenucci e Paponi.

Frattali; Pucino, Di Cesare, Terranova, Mazzotta; Maita, Bianco, D'Errico; Botta; Simeri, Cheddira.