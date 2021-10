Bari, a Campobasso due vittorie in sei precedenti

Settimo incrocio tra i professionisti a Campobasso tra i molisani ed il Bari. Nei sei precedenti in Molise, il Bari ha vinto due volte (76/77 e 84/85) perdendone una (l'ultima in B nella stagione 86/87) e pareggiandone tre.

Per la sfida odierna, i molisani di mister Cudini portano in dote 11 punti frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. E' un Campobasso formato trasferta perché in casa - quest'anno - ha vinto soltanto una volta rimediando ben due sconfitte. Di contro, il Bari va spesso a nozze lontano dal San Nicola avendo già ottenuto tre successi .

Tra i padroni di casa, occhio all'attaccante Mattia Rossetti, autore di quattro dei dieci gol totali (sei meno del Bari). Undici i gol subiti dai molisani, sei in più dei biancorossi che vantano la terza migliore difesa del girone C dopo Taranto e Catanzaro. Nove i marcatori per la capolista di Mignani che comandano anche la classifica dei gol con subentranti: 4 le reti, alla pari di Paganese e Palermo.

Il Bari non segna al “Romagnoli” da 262’: ultima rete firmata Sola al 8’ del match vinto 1-0 il 23 settembre 1984 in B; da allora si contano i residui 82’ di quella gara e le due intere finite 0-0 nella coppa Italia 1986/87 e 1-0 per i molisani nella B 1986/87.

Mirko Cudini e Michele Mignani sono oggi al primo incrocio tecnico ufficiale. Mirko Cudini sfida per la prima volta, da allenatore, il Bari. Sfida inedita tra Michele Mignani – come tecnico - ed il Campobasso.

Quattro i precedenti dell'arbitro Feliciani con il Bari, tutti senza mai una sconfitta: Bari-Virtus Francavilla 2-0 serie C 2019/20, Monopoli-Bari 0-0 serie C 2020/21, Palermo-Bari 1-1 serie C 2020/21 e Bari-Foggia 1-0 serie C 2020/21.