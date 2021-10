Niente derby a Bari per i tifosi foggiani

In riferimento alla gara Bari-Foggia, in programma allo stadio San Nicola il prossimo 20 ottobre, la Prefettura di Bari, in considerazione della valutazione di 'alto rischio' fatta dall'Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive e dai connotati di 'elevati profili di rischio' evidenziati dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Foggia anche se aderenti ai programmi di fidelizzazione del Calcio Foggia 1920.