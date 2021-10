Bari, torna Bianco. Out Di Gennaro e Scavone

Torna Bianco dopo tre turni di squalifica, mentre mancano gli infortunati Scavone e Di Gennaro. Questo il quadro generale del Bari di Mignani partito alla volta di Campobasso con 23 effettivi per la trasferta della nona giornata del campionato di serie C in programma domani al Nuovo Romangoli alle ore 14.30.

Questo l'elenco dei disponibili che rispondono all'appello del mister:

Portieri: 1.FRATTALI, 13.POLVERINO, 22.PLITKO

Difensori: 3.GIGLIOTTI, 5.CELIENTO, 6.DI CESARE, 23.MAZZOTTA, 24.BELLI, 25.PUCINO, 26.TERRANOVA, 31.RICCI

Centrocampisti: 4.MAITA, 8.BIANCO, 14.D'ERRICO, 20.LOLLO, 99.MALLAMO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 10.BOTTA, 11.CHEDDIRA, 18.CITRO, 30.MARRAS, 88.PAPONI