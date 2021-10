Mignani: "In Molise sfida piena di insidie, ma giocheremo da Bari

Michele Mignani è intervenuto questa mattina per la conferenza stampa di presentazione di Campobasso-Bari, in programma domani pomeriggio per il nono turno di campionato: “Pur concedendo non molto – attacca l’allenatore del Bari – dobbiamo alzare il livello di attenzione già a partire da Campobasso. L’importante è creare e cercheremo di ottimizzare quello che produciamo. Il percorso intrapreso sia quello giusto, anche se c’è da migliorare. Per fare punti e classifica, occorre prendere pochi gol”.

Bari sembra riconquistata. In tanti seguiranno la squadra in Molise e molti riempiranno il San Nicola contro il Foggia: “Cerchiamo di essere credibili sul campo e fare punti per la classifica. la gente apprezza questa squadra al di là dei risultati, ma anche per la voglia di lottare. Si identifica in questo Bari e questa è una grande soddisfazione per noi. Speriamo di averli accanto per tanto tempo”.

Il rientro di Bianco dalla squalifica e l’infortunio di Bianco potrebbero modificare la fisionomia del centrocampo: “Mi spiace per Scavone perché stava facendo bene e aveva una buona condizione. Fermarsi non è mai positivo. Senza Bianco e Di Gennaro, abbiamo messo Maita a fare il play basso. Bianco o Maita, uno dei due sarà in campo contro il Campobasso”.

Da quando il Bari è in C non ha mai vinto quattro partite di fila. Mignani vuole sfatare il tabù: “Dare continuità alle vittorie ti fa abbellire di più la classifica. Quello che è successo sino a ieri l’ho dimenticato. Metterei la firma per pareggiarne una su tre. Guardo quello che mi interessa e penso che a Campobasso è difficile, ma lo affronteremo per vincere. Viene da una vittoria di campionato, il Campobasso ha mantenuto gran parte dell’organico scorso. Ti fa giocare male perché riesce a mantenere alta tutta la pressione durante la partita. Ci sono una infinità di insidie e da neopromossa vorrebbe farci uno sgambetto. Umile e tenace, il Campobasso farà di tutto per metterci in difficoltà”.

Si attendono i gol degli attaccanti: “Tutti i gol sono importanti. Le punte hanno più possibilità di segnare, mi auguro che tutti si mettano nelle condizioni di contribuire a fare gol. Antenucci? Sta lavorando molto duramente e non credo sia contento di non giocare dall’inizio. Sta dando moltissimo alla squadra anche in una situazione che non lo vede protagonista. Può giocare titolare domani, o alla prossima. Ma come chiunque. Tutti hanno dimostrato che qualcosa ti danno e questo è un vantaggio. Anche Citro mi piace tantissimo, si è scrollato di dosso le paure che aveva. Mi piace come atteggiamento e nel giro di poco potrà essere presto recuperato”.