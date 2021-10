Bari, il lavoro di oggi: tattica a tutto campo

Prosegue a ritmi serrati la preparazione dei biancorossi che all'orizzonte dovranno affrontare il match del nono turno di campionato, domenica 17 ottobre (ore 14.30) al Nuovo Romagnoli di Campobasso. Trasferta delicata che consentirà alla formazione di Mignani di confermare tutti i lati positivi sin qui sfoggiati e che per il momento valgono il primato nella classifica del girone C con 20 punti all'attivo frutto di sei vittorie e due pareggi.

Campobasso rappresenterà il primo dei due ostacoli ravvicinati, considerando l'immediato e successivo appuntamento di mercoledì prossimo (20.30) al San Nicola per il derby contro il Foggia. L'allenamento di oggi, così come riportiamo di seguito dal comunicato ufficiale giunto poco fa in redazione da parte dell'ufficio stampa Ssc Bari, è servito al tecnico per fare il punto della situazione sul gruppo e fare le opportune valutazioni del caso proprio nella prospettiva di un calendario fitto di incontri: "Questo pomeriggio, dopo una prima parte in sala video, la squadra si è allenata sul terreno dell'Antistadio sotto un cielo plumbeo: prologo dedicato a mobilità articolare e torelli di riscaldamento, poi esercitazioni tattiche a tutto campo e in chiusura esercitazioni specifiche su calci piazzati e conclusioni a rete".

Per domani prevista la consueta seduta di rifinitura pre gara, quindi il gruppo squadra raggiungerà la sede del suo ritiro in Molise.

Domani mattina (ore 10), intanto, mister Mignani inconterà i giornalisti nella sala stampa dello stadio San Nicola per la rituale conferenza stampa di presentazione del match che vedrà impegnati i biancorossi.