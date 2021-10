Campobasso-Bari, salgono a 491 i tagliandi per i tifosi ospiti

A seguito di verifica da parte delle Autorità competenti e di nuova riunione del GOS, l'iniziale disponibilità di 250 tagliandi per il Settore Ospiti dello stadio 'Nuovo Romagnoli' per assistere alla gara Campobasso-Bari, 9a giornata del Girone C, in programma domenica 17 ottobre alle 14:30, è stata aumentata a 491 unità (disponibili in modalità online e sul circuito PostoRiservato).

Si ricorda che per l'acquisto dei tagliandi del settore ospiti, disponibili sino alle 19:00 di sabato 16 ottobre, non è necessario alcuno strumento di fidelizzazione; disposto il divieto, per i residenti nella città di Bari e nell'intera area metropolitana, di acquisto di biglietti in settori diversi da quello riservato agli ospiti.

Sono inoltre disponibili ulteriori n°80 tagliandi nel settore Tribuna Laterale Sud (disponibili SOLO presso il punto vendita BariPiont, Via G. Carpuzzi, 5 - Bari).

MODALITA' D'ACQUISTO

Tagliandi per Settore Ospiti (n°491):

- tutti i punti di prevendita PostoRiservato.it sul territorio nazionale

- online sul circuito PostoRiservato.it

Tagliandi per Tribuna Laterale Sud (n°80):

- presso il punto vendita BARIPOINT (via G. Capruzzi, 5 - Bari)

PREZZI

Curva nord 15 euro + diritti di prevendita;

Tribuna inferiore 20 euro + diritti di prevendita;

Tribune laterali superiori euro 35 + diritti di prevendita;

Tribuna centrale superiore euro 50 + diritti di prevendita.​

SETTORE OSPITI (Curva Sud anello inferiore) € 15 + diritti di prevendita

Green pass

L’accesso allo stadio per chi ha un’età maggiore di 12 anni sarà concesso soltanto a chi è in possesso di Green Pass COVID-19 (avvenuta vaccinazione di una dose da almeno 14 giorni oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti oppure risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti). Si specifica che anche in caso di tampone molecolare effettuato 48 ore prima della gara è necessario esibire il Green Pass provvisorio automaticamente generato. Non sarà consentito l’accesso nel caso di esibizione del solo tampone negativo. La certificazione verde COVID 19 non sarà richiesta al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di ingresso all’impianto, dove ogni spettatore dovrà sottoporsi alla misurazione della propria temperatura corporea. Si precisa che chi acquisterà il biglietto senza avere il Green Pass non avrà diritto ad alcun rimborso. Si sottolinea che non saranno ammesse altre forme di certificazione, come per esempio l’autocertificazione. che non consentono il controllo tramite specifico QR CODE rilasciato dal Ministero della Salute. Il controllo del QR CODE sarà svolto tramite l’app VerificaC19.