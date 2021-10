Primavera biancorossa a Palermo

Seconda trasferta consecutiva per la Primavera di mister Loseto che, dopo il pari ottenuto sul campo della Virtus Francavilla, farà visita al Palermo attualmente secondo in classifica a quota 7 punti. Dopo il turno di riposo tornano le formazioni U17 e U15 impegnate nella doppia sfida casalinga contro il Monopoli; domenica in campo anche per i Giovanissimi Regionali 2008 e 2009.

Questo il programma del fine settimana:

Primavera 3 ‘D. Berretti’ – 4a g. Girone C

Palermo-Bari

Sabato 16.10.21, ore 15:00

Campo ‘Pasqualino Stadium’, Palermo

NB: obbligatorio il green pass

Under 17 – 3a g. Girone F

Bari-Monopoli

Domenica 17.10.21, ore 09:30

Campo Comunale ‘G. Scirea’, Bitritto (BA)

Under 15 – 3a g. Girone F

Bari-Monopoli

Domenica 17.10.21, ore 12:30

Campo Comunale ‘F. Capocasale’, San Girolamo (BA)

Giovanissimi U15 Regionale – Fase Provinciale

Nick Calcio-Bari (2008)

Domenica 17.10.21, ore 09:30

Campo ‘Nick World’, Loseto (BA)

Agon Altamura-Bari (2009)

Lunedì 18.10.21, ore 15:30

Campo ‘Delfiniello’, Altamura (BA)