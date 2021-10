Bari, il diario da bordo campo

Bari di corsa verso la trasferta del nono turno di campionato in programma domenica prossima a Campobasso. Questo il diario da bordo campo relativo alla odierna giornata di lavoro dei biancorossi di Mignani: "

Dopo un prologo in sala video, il gruppo ha dedicato la prima parte della seduta ad un riscaldamento muscolare dapprima a secco, poi con il pallone dunque spazio ad esercitazioni tecniche a tutto campo; in chiusura sfida a ranghi misti su 50 metri. Ancora lavoro dedicato per Daniele Celiento al pari di Davide Di Gennaro, mentre Manuel Scavone ha lavorato tra palestra, piscina e fisioterapia".

Il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra, ha dato esito negativo per tutti i tesserati.

Per domani prevista una singola seduta di lavoro.