Bari, il report del doppio allenamento di oggi

Secondo giorno di lavoro per i biancorossi di Michele Mignani che scaldano i motori in vista del match di domenica prossima a Campobasso. Questo il diario da bordo campo ricevuto poco fa dalla società: "Nella prima seduta di giornata, due gruppi si sono alternati tra lavoro in palestra (mobilità articolare, lavoro di potenziamento muscolare e core stability) ed esercitazioni tattiche in campo (lavoro situazionale per il reparto difensivo, sviluppo dell'azione offensiva finalizzata alle conclusioni a rete per gli attaccanti). Al pomeriggio, dopo essersi sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi, classico torello di riscaldamento per il gruppo squadra, quindi attivazione muscolare ed esercitazioni tattiche a tutto campo; a chiudere sfida a ranghi misti su metà campo.

Fisioterapia e piscina per Manuel Scavone; tabella dedicata per Daniele Celiento e Davide Di Gennaro che ha ripreso a lavorare con il pallone".

Per domani prevista una singola seduta di lavoro.