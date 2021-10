Feliciani di Teramo per Campobasso-Bari

Sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo a dirigere la sfida del ‘Nuovo Romagnoli’ tra i padroni di casa del Campobasso ed il Bari capolista del girone C di Lega Pro. La sfida, vaelvole per la nona giornata di campionato, è in programma domenica prossima alle 14.30 e vedrà come assistenti Thomas Miniutti della sezione di Maniago e Nicola Tinello della sezione di Rovigo. Quarto ufficiale sarà Emanuele Frascaro della sezione di Firenze.