Bari, la ripresa dei lavori

Bari di nuovo al lavoro dopo il 4-2 di domenica scorsa contro la Turris ed in vista della trasferta di domenica prossima (14.30) a Campobasso.

Questo il report ufficiale della giornata odierna fornito poco fa dalla società: "Prima di scendere in campo, seduta in sala video per analizzare la sfida contro i campani, quindi, dopo una prima parte dedicata a posture, core stability e mobilità articolare, spazio ad esercitazioni tecnico-tattiche basate su circolazione e possesso palla; a seguire lavoro atletico ad intensità differenziate in base al minutaggio di domenica, quindi ancora lavoro tecnico - tattico e, a chiudere, sfida a ranghi misti su porzione di campo. Daniele Celiento ha evitato le esercitazioni con contrasto a scopo precauzionale. Tabella di lavoro personalizzata per Davide Di Gennaro e Cristian Andreoni; fisioterapia per Manuel Scavone (trauma distorsivo caviglia sinistra)". Per domani prevista una doppia seduta di lavoro.