"The Wall" Terranova: "Felici dei tifosi al San Nicola, ora aspettiamo gli Ultras

The wall” – come lo chiamavano dai tempi di Sassuolo – Emanuele Terranova è tornato al gol con la maglia del Bari (la prima volta è stata a Catania) ieri contro la Turris. Motivo di orgoglio per lui e per i tifosi che ormai lo considerano uno di loro. E’ proprio ai sostenitori biancorossi che Terranova rivolge il suo appello così come sottolineato stamattina alla radio ufficiale Ssc Bari: “Abbiamo bisogno di loro – dice – e siamo contenti di averli riconquistati dimostrando attaccamento alla maglia e con i risultati. Mi auguro che diventino sempre di più, magari col ritorno degli Ultras già dal derby contro il Foggia. Per quella partita, potranno essere l’arma in più del Bari”.

“Dobbiamo pensare subito alla Battaglia di domenica prossima contro il Campobasso – continua – . E’ giusto cavalcare l’onda dell’entusiasmo. Bisogna avere i piedi per terra perché il campionato è lungo e la trappola può essere sempre dietro l’angolo. Dobbiamo essere bravi e consapevoli della nostra forza, ma nello stesso tempo rispettare anche l’avversario e avere l’umiltà di andare avanti. Ora c’è il Catanzaro a meno sei e alla lunga questo potrebbe essere il duello per la testa della classifica. Occhio anche a Palermo e Avellino, due ottimi organici. Si faranno sotto. Noi dobbiamo pensare solo a noi, il nostro obiettivo è sempre e solo la partita. Dare il meglio di settimana in settimana”.

“Volevamo vincere contro la Turris a tutti i costi. Siamo entrati in campo rabbiosi, mi riferisco al secondo tempo. Al gol di Scavone sembravamo dei cani inferociti. Chi entra ci dà una grossa mano e deve essere così sino alla fine del campionato. Per quanto mi riguarda, il mio record personale è di 11 gol a Sassuolo nell’anno della promozione in A. Ieri ho segnato per la seconda volta col Bari e sono felicissimo. Lo dedico ai miei figli Paolo Mattias e Carlos Emanuele”.