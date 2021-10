Felicità De Laurentiis: "Squadra di qualità, a tratti irresistibile"

Queste le parole del presidente biancorosso Luigi De Laurentiis a corollario del poker rifilato poche ore fa dal Bari alla Turris: “Vittoria veramente pirotecnica, la voce è quasi andata via ma per la gioia di urlare ai nostri gol. La squadra ha dimostrato tanta qualità. Nel secondo tempo sono diventati irresistibili. Hanno tirato fuori tutta la qualità che questi giocatori hanno. La voglia, la rabbia, anche l’ignoranza intelligente di un gruppo che sta lavorando per costruire qualcosa. Ogni giocatore che entra in campo è stramotivato e si è visto. Una partita che era iniziata in maniera difficile, siamo riusciti a portare a casa un grande risultato”.