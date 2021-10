D'Errico, la gioia della prima volta: "Dedicato alla mia compagna e alla squadra"

Il primo gol con la maglia del Bari non lo sconderà mai. Andrea D'Errico è il primo biancorosso a presentarsi in sala stampa dopo la roboante prestazione che ha condotto alla vittoria sulla Turris: "Sono contento - dice il centrocampista dopo il successo sulla Turris - perché ho aiutato la squadra a riprendere una partita difficile. E' stato davvero emozionante sentire il boato del San Nicola. Ci stiamo divertendo. Il calcio è questo e se non fosse così sarebbe pesante. Dobbiamo solo continuare così. La strada è lunga ma siamo un grande gruppo. La reazione del secondo tempo è da grande squadra. Siamo entrati subito forte".

L'azione del gol e una dedica speciale: "Ho pensato di calciare di prima- ricorda D'Errico - . Il rimbalzo mi ha aiutato e la palla è entrata dentro. Dedico la rete alla mia compagna, qui con me da una settimana, e alla squadra. Questa è una grande vittoria, Quando troviamo squadre che concedono spazio, noi diventiamo proprio forti. Non vediamo la classifica, ma avere allungato sulla seconda è importante. Dobbiamo solo lavorare. La classifica - conclude - la vedremo tra febbraio e marzo".