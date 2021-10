Mignani e la voglia di stupire ancora: "Bene con la Turris, ma non molliamo l'osso"

La convincente vittoria sulla Turris mette Mignani di buon umore e con tanta voglia di analizzare il 4-2 sulla Turris: "Era complicata - riconsce a caldo il tecnico del Bari - perché di fronte avevamo una squadra di ottimo palleggio. Ma è anche vero che noi abbiamo concesso più di altre volte, creando tanto e finalizzando meno. Non sempre si fa quello che si vuole e ogni tanto va concesso campo e palleggio all'avversario. Io personalmente temevo molto questo confronto, ma siamo contenti per come sia andata".

"Nel primo tempo - continua Mignani - mi sono arrabbiato perché avevamo preparato una certa pressione sulla Turris ma non l'abbiamo fatta. Mi aspettavo delle situazioni complicate, ma vedevo che riuscivamo ad arrivarci. Per questo, non ritenevo di cambiare uomini in cambio. L'ingresso di Marras per Simeri mi dava la possibilità di cambiare qualcosa in campo. La Turris ci toglieva dei punti di riferimento e serviva questo".

Mignani si dichiara soddisfatto dei risultati: "Viste le premesse difficili del precampionato - dice - non mi aspettavo sei vittorie su otto partite. Per i problemi che abbiamo avuto, siamo partiti bene. Sono stati molto bravi a ragazzi a lavorare duro. E non mollano ancora. Quando hai l'osso in bocca devi stringere i denti". "Il fatto che abbiamo recuperato la partita - torna sul match contro i campani - è molto importante. Abbiamo un po' di gente incosciente in campo - scherza riferendosi a Cheddira - . Ma lui ha la forza d'urto e la condizione per fare grandi cose. A me piacciono tutti. I nomi non contano. Ci sono partite, come questa, con tanti spazi e Cheddira va a nozze. Dove ce ne sono meno, servono uomini con caratteristiche diverse. Non taglio teste, anzi. Spero che uno come Antenucci, per esempio, abbia voglia di fare la differenza. Maita? Mi fa arrabbiare sempre e gli faccio un complimento se dico così. Ogni tanto si perde in un bicchier d'acqua, ma per questo Bari è un giocatore importante e ora deve fare il salto di qualità. Non c'è più tanto tempo".

"Abbiamo fatto bene - prosegue il tecnico nella sintesi - ma dobbiamo crescere sotto alcuni aspetti. I ragazzi sono stati davvero molto bravi. Quando prepariamo le partite cerchiamo di capire dove possiamo subire e dove fare male agli altri. Bisogna capire questi due momenti. Ho piacere che la gente apprezzi e che i ragazzi crescano. Dobbiamo azzerare tutto da martedì e buttarci anima e corpo nella prossima partita. Devo riconoscere i meriti dei ragazzi che vogliono entrare e dare un contributo ai compagni. Dispiace per chi non entra e non gioca dall'inizio. Alla fine del primo tempo, nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che nel calcio succede di andare sotto e che la partita era aperta. Senza ansia non dovevamo concedere nemmeno un secondo alla Turris".