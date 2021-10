Bari-Turris, le formazioni ufficiali

Mignani si affida alla coppia d'attacco Simeri-Cheddira per scardinare la difesa della Turris, ospite quest'oggi al San Nicola per la sfida d'alta quota dell'ottava giornata del girone C di Lega Pro. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.

Bari (4-3-1-2): Frattali, Pucino, Di Cesare (c), Terranova, Mazzotta, Scavone, Maita, D'Errico, Botta, Cheddira, Simeri. A disp.: Polverino, Plitko, Gigliotti, Celiento, Antenucci, Citro, Lollo, Belli, Marras, Ricci, Paponi, Mallamo. All. M. Mignani.

Turris (3-4-3): Perina, Esempio, Loreto, Franco, Santaniello, Giannone, Leonetti, Manzi, Tascone, Di Nunzio (c), Varutti. A disp.: Abagnale, Colantuono, Lorenzini, Giofre, Sartore, Bordo, Zanoni, Longo, Palmucci, Iglio, Pavone, Finardi. All. Salvatore.