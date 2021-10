Bari, le possibili scelte contro la Turris

Il grande riserbo di mister Mignani nasconde le carte rispetto al Bari che scenderà in campo oggi pomeriggio al San Niclola - ottava giornata di C alle 17.30 - per cercare di superare la mina vagante Turris.

Gli indizi giunti in settimana fanno pensare ad un impiego part time (comunque non da subìto) di Di Cesare, Paponi e Celiento, tutti reduci da giornate in salita. Assenti sicuri lo squalificato Bianco e l'indisponibile Di Gennaro, non si escludono cambiamenti rispetto alla formazione che domenica scorsa ha battuto il Monopoli.

Con Frattali tra i pali, insieme a Belli e Mazzotta terzini potrebbe giungere il momento dell'esordio dal 1' di Gigliotti al centro della difesa accanto alla roccia Terranova. A centrocampo, quasi certe le maglie da titolari a Maita e D'Errico. Mentre sulla fascia destra, Mallamo contende il posto a Scavone potendo puntare su caratteristiche tecniche che lo rendono più congeniale ad arginare l'idea tattica della Turris. Salvo sorprese, Botta dovrebbe posizionarsi dietro le due punte che - pur non essendoci certezze - dovrebbero essere Antenucci e Cheddira. I punti interrogativi restano per le condizioni scalpitanti di Citroe e Simeri. Più defilata la pista che concude a Paponi.

La probabile formazione: Frattali; Belli, Gigliotti, Terranova, Mazzotta; D'Errico, Maita, Mallamo; Botta; Antenucci, Cheddira.