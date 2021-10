Bari-Turris, i numeri a confronto

Quinto faccia a faccia nei prof tra Bari e Turris che si sfidano in Puglia per tre vittorie biancorosse ed un pareggio (l'anno scorso). Quello odierno sarà il big match dell'ottava giornata del girone C di Lega Pro. Di fronte, il Bari capolista e la Turris seconda a meno 4.

I corallini hanno vinto tre partite fuori casa proprio come il Bari. Tra l'altro, si sfidano i due migliori attacchi del girone: comanda la Turris con 14 gol, segue il Bari con due reti in meno (stesso score del Foggia). Bari una delle due cooperative del gol nel girone C 2021/22: 8 marcatori diversi in 7 giornate, come il Foggia. Biancorossi da record anche per le reti con subentranti, 4, come la Paganese.

Focus sugli allenatori. Michele Mignani sfida per la prima volta, da allenatore, la Turris. Se non fosse stato squalificato, Bruno Caneo avrebbe incrociato il Bari per la seconda volta dopo la vittoria per

3-0 al “Liguori”, alla guida della “sua” Turris il 25 aprile scorso.