Primavera 3: Bari, 1-1 a Francavilla

Pareggio col coltello tra i denti per la formazione di Valeriano Loseto nel secondo turno del campionato Primavera 3. Baby biancorossi che raggiungono quota 4 in classifica impattando 1-1 sul sintetico del 'Giovanni Paolo II' di Francavilla Fontana.

Padroni di casa in vantaggio al 33' con Salvemini. La ripresa è un monologo biancorosso. Bari che pareggia con Dachille dagli sviluppi di un calcio piazzato. La Virtus resiste e sfiora il colpaccio con Buglia sulla cui conclusione ci mette una pezza Gichkin.

Il tabellino:

Virtus Francavilla-Bari 1-1

VIRTUS FRANCAVILLA: Negro, Pugliese, Parisi (Miccoli), Santoro, Quarta, Sarcinella (c), Salvemini, Padovano, De Giorgi (Buglia), De Maria (Rizzo), Caserta (Pendinelli). A disp: My, Schiavo, D'Avino, D'Ambrosio, Giovine, Marangione, Albano, Franco. All. C. Zangla.

BARI: Gichkin, Fioretti (Orlando), Lambiase, Peragine, Daddario (Belgiovine), Dachille (Memeo), Caldarulo (Mangialardo), Stragapede, Lorusso, Dargenio (c), Toure (Balducci). A disp: Sapri, Stella, Orlando, Lucarelli, Dibello, Logrieco, Frezza, Rizzi. All. V. Loseto.

ARBITRO: Camporeale di Molfetta.

RETI: 33' Salvemini; 72' Dachille.