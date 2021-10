La filosofia di Mignani: "Vincere fa bene, ma le fughe si vincono alla fine"

Nel corso della consueta conferenza stampa pre partita, questa mattina Michele Mignani ha presentato il match del Bari in programma domani al San Nicola contro la Turris.

Questi alcuni passaggi: "I numeri - inizia Mignani parlando degli avversari - difficilmente mentono e la Turris viene da tre vittorie con tanti gol. Non è un caso. Non è una sorpresa. Vediamo anche le condizioni climatiche e il terreno di gioco che ci aspetta. Il Bari sta bene e ha preparato la partita nella maniera giusta. Vogliamo dare continuità alle prove e ai punti che stiamo facendo. La Turris ci affronterà a viso aperto, è nel suo dna. Non ha niente da perdere e questo può essere un piccolo vantaggio. Vorrà dimostrare di essere più brava di noi".

"E' troppo presto per parlare di fuga- ammonisce il tecnico - . Ci sono troppi chilometri da fare per l'arrivo. Sono un appassionato di ciclismo e so bene che le fughe che contano sono quelle che partono agli ultimi strappi. Per noi è importante fare punti e farlo con la giusta prestazione". La Turris si dispone con un pungente 3-4-3: "Mi aspetto una gara particolare, diversa dalle altre. Il 3-4-3 è interpretato allargando le difese avversarie, con due trequartisti che si muovo tanto. Dovremo essere bravi a lavorare in fase difensiva, accorti e arrivare sui raddoppi e la copertura della palla". Il Bari: "Avere centrocampisti che si inseriscono è importante per provare ad andare in gol".

Bari a più quattro sulle seconde. Mancano i gol di Marras e D'Errico. Di Gennaro non si è ancora visto, e si aspetta il miglior Antenucci: "Sono osservazioni reali. Ma sino ad oggi non sono serviti i loro gol, speriamo li facciano quando c'è bisogno. Antenucci, poi, è una certezza. Se gioca, deciderò più tardi. Idem per la scelta degli esterni da schierare all'inizio. A volte bisogna tenere conto che ci sono gli avversari e rischi di esporti a contropiedi e ripartenza. Ci vuole equilibrio, anche se non siamo una squadra difensivistica. Nella fase di non possesso, tutti devono dare una mano e lavorare di squadra".

Ancora Mignani sulla Turris: "Ha giocatori che conosco bene. Leonetti era nel mio girone, giocatore intelligente. Giannone è esperto. Tascone ha qualità. E giocatori esterni che danno ampiezza e soluzioni. Ha un'idea di calcio importante. Le mentalità di gioco prendono e tolgono. Speriamo di colpirla in ciò che toglie".

"Vincere - la filosofia di Mignani - fa sempre bene, il torneo è equilibrato e tutte le squadre hanno una logica. Vincere ti aiuta tantissimo, ti fa lavorare serenamente e crea un entusiasmo generale, una botta di autostima. Ma bisogna preparare la partita successiva, che è sempre la più difficile".