Bari, nella sessione di oggi anche Di Cesare e Paponi

Il report della giornata di lavoro odierna del Bari che domenica ospiterà la Turris per l'ottava giornata di C: “Prologo in sala video, poi riscaldamento in campo e torelli e attivazione muscolare, quindi una corposa parte centrale dedicata alla tattica a tutto campo; in chiusura lavoro specifico sui calci piazzati. Di Cesare e Paponi hanno lavorato regolarmente in gruppo, mentre Celiento ha evitato le esercitazioni con contrasti a scopo precauzionale. Di Gennaro ha proseguito nel suo programma personalizzato di recupero”.

Per domani prevista una seduta di rifinitura mattutina.