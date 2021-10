Bari, sessione tra sala video e partitella a ranghi misti

Il report della odierna giornata di lavoro, terza in vista del match di domenica prossima al San Nicola contro la Turris: "Prima parte di lavoro in sala video per il gruppo, quindi ci si è spostati sul terreno dell'Antistadio dove, dopo la parte dedicata all'attivazione muscolare e alla mobilità, si è passati alle esercitazioni tattiche a tutto campo. Tre serie di accelerazioni hanno anticipato la consueta parte finale riservata ad una partitella a ranghi misti su metà campo. Regolarmente in campo anche Antenucci, neo papà della terzogenita Alice; anche Di Cesare e Paponi sono vicini al rientro in gruppo; Di Gennaro, oltre alla fisioterapia ed al lavoro in palestra, ha arricchito il suo programma personalizzato con lavoro atletico in campo a ritmi blandi".

Intanto il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto nella giornata di ieri il gruppo squadr, ha dato esito negativo per tutti i tesserati. Per domani prevista una singola seduta di lavoro