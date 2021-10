Bari, la ripartenza di oggi

Dopo la mezza giornata di riposo extra concessa da mister Mignani al gruppo (alcuni elementi si sono comunque allenati in maniera facoltativa anche nel pomeriggio di ieri), i biancorossi di Mignani hanno ripreso questa mattina i lavori in vista del secondo impegno casalingo consecutivo, domenica 10 ottobre contro la Turris.

Il report della società: "La mattinata si è aperta in sala video per analizzare la vittoriosa gara contro il Monopoli; a seguire lavori posturali, di mobilità articolare e core stability in palestra. Nel pomeriggio, dopo essersi sottoposti ad un nuovo ciclo di tamponi, torello di riscaldamento, quindi spazio ad esercitazioni tecnico-tattiche a tutto campo alternate a lavoro atletico; in chiusura sfida a ranghi misti su metà campo. Regolarmente in gruppo Lorenzo Lollo, hanno lavorato a parte a scopo precauzionale Valerio Di Cesare e Daniele Paponi; palestra e fisioterapia per Davide Di Gennaro.

Ospiti della seduta odierna ragazzi ed educatori della coopertiva sociale 'San Giovanni di Dio', attivi nel progetto 'Mani in strada', iniziativa nata nel 2019 per volere dell'Amministrazione comunale, i cui membri forniscono sostegno e fungono da riferimento educativo per attività scolastiche e supporto lavorativo post scolastico per ragazzi dai 10 ai 21".

Per domani prevista una singola seduta di lavoro.