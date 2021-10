Turris, niente Bari per mister Caneo

Niente Bari per il tecnico della Turris, Bruno Caneo. La formazione campana sarà orfana del suo allenatore domenica prossima, 10 ottobre, per la sfida al San Nicola dell'ottava giornata di C. Come si legge nel Comunicato 58 della Lega Pro pubblicato oggi, 5 ottobre, il tecnico della Turris è stato squalifcato per una giornata per avere pronunciato un’espressione blasfema al 18' del primo tempo (sanzione in applicazione dell’art 37 C.G.S.) del match vinto 3-1 dai campani contro il Latina.