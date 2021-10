Baby biancorossi, weekend da urlo

Solo vittorie per i baby biancorossi nel fine settimana appena alle spalle. Under 17 e Under 15 rientrano da Vibo Valentia a tasche piene. Per la seconda giornata Under 17 Nazionale, i ragazzi baresi vincono per 3-1 grazie alle reti di Gusmai, De Marzo e Colangiuli. Punteggio tennistico per l’Under 15 che supera la Vibonese per 6-1 capitalizzando i gol di D’Ursi, Palumbo (bis), Dimola, Di Gioia e Labianca. Alla grande pure i Giovanissimi Under 15 (fase provinciale) che superano per 7-1 i pari età della Fortitudo Castellaneta. I 2009 vincono per 3-2 contro la San Pellegrino Sport Altamura.