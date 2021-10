Scavone con dedica: "Gol e vittoria per la mia famiglia e la squadra"

Dopo il gol al Potenza, ecco il bis. Manuel Scavone concede la replica nel derby contro il Monopoli e porta il Bari alle stelle: "Abbiamo preparato bene e fatto meglio la partita - precisa il centrocampista biancorosso - . Nel primo tempo sono state create delle occasioni e nella ripresa le squadre si sono allungate, ma noi siamo riusciti a pungere al momento giusto. Faccio i complimenti a tutta la squadra per questa vittoria che ha un grande sapore anche per la presenza del pubblico. Ci sono gare e vittorie, come questa, che valgono più di tre punti perché abbiamo detto al campionato che ci siamo, siamo presenti e compatti. E' lunga ma ci sono le basi per fare bene sino in fondo".

"Le mezzali - continua Scavone facendo il punto tattico della situazione - devono trovare la via del gol e abbiamo giocatori di qualità per svolgere questo compito. Nel primo tempo, potevamo inserirci di più. Ma sono partite che scorrono sui binari dell'equilibrio. Tante volte non ci vogliamo sbilanciare per non dare campo agli avversari. Le studiamo bene e siamo preparati - insiste e conclude Scavone - . E poi quella bella cornice di pubblico. E' importante avere la loro spinta nei momenti belli e soprattutto in quelli difficili che può capitare arrivino. Speriamo che la gente sia sempre più numerosa. Dedico il gol alla mia famiglia, sempre vicina, e a tutta la squadra perché al di là del mio gol si è vinto con la forza del gruppo e della squadra".