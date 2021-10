Vittoria sottoscritta da Mignani: "La partita l'abbiamo fatta noi"

E pensare che le sostituzioni in caldo stavano per togliere dalla scena i due uomini che hanno confezionato la vittoria sul Monopoli. Ma la storia è andata diversamente. Perché Michele Mignani ha sempre in tasca la buona sorte. Lo confermano le parole del tecnico biancorosso a pochi minuti dalla fine del match: "Al di là di chi stavo sostituendo (Ricci, Scavone o D'Errico, ndr) i ragazzi sono stati bravi. Non era semplice farlo contro un Monopoli forte e pieno di entusiasmo. Abbiamo fatto noi la partita. Nel primo tempo gli abbiamo chiuso tutte le fonti. Abbiamo sfruttato l'occasione che ci hanno concesso. Giusto così perché le partite durano 90' e devi avere sempre in testa la voglia di fare gol e vincere".

"L'equilibrio - insiste da tempo Mignani - è molto importante. Questo è un Bari con qualità e possibilità di fare almeno un gol a partita. Non prenderlo vuol dire certezza di fare risultato. Non siamo difensivisti, infatti giochiamo sempre con tre attaccanti e due mezzali offensive. Il primo tempo - ripete - è stato fatto molto bene. Rischiamo qualcosa a campo aperto, ma se i centrali se la sentono è un grosso vantaggio".

"Sapevamo che il Monopoli aveva giocatori di gamba, ma oggi si è lavorato proprio bene nella fase di non possesso e concedere un paio di ripartenze è normale. A più quattro sulle seconde? L'obiettivo è fare tanti altri punti. Oggi era troppo importante dare continuità alla vittoria di Messina. Oggi - conclude l'allenatore del Bari - è andata bene, ma occorre essere molto equilibrati. L'abbraccio finale col pubblico è un bel segnale. Vedo i miei ragazzi come combattono per farsi trovare pronti la domenica. Spero che venga apprezzato dalla gente. Non deve mai mancare da parte nostra il rispetto per i tifosi e la maglia".