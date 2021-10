Il Bari batte il Monopoli e prende il largo in cima alla classifica

Bari-Monopoli 1-0

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Di Cesare (21' st Celiento), Terranova, Ricci; Scavone, Maita, D'Errico (39' st Gigliotti); Botta (17' st Cheddira); Marras (39' st Mallamo), Simeri (17' st Antenucci). A disp. Polverino, Plitko, Citro, Mazzotta, Belli, Paponi. All. Mignani.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Mercadante, Arena (41' st Novella), Vassallo, Bizzotto, Piccinni (41' st Bussaglia), Hamlili (25' st Langella), D'Agostino (25' st Grandolfo), Guiebre, Viteritti, Starita (38' st Nocciolini). A disp. Guido, Riggio, De Santis, Morrone, Romano, Tazzer, Nina. All. Colombo.

ARBITRO: Longo di Paola.

RETE: 34' st Scavone.

NOTE: Spettatori 9.763, di cui 642 da Monopoli. Rec. 3' pt. e 5' st.

BARI - Vittoria di misura, ma pesantissima, per il Bari di Mignani che supera il solco Monopoli aggiudicandosi per 1-0 il derby d'alta quota contro il Monopoli. E' la quinta vittoria in sette giornate che inchioda il Bari a 17 punti, sempre più solitario in vetta alla classifica.

Mignani punta sull'effetto sorpresa e si affida all'inedito tandem d'attacco Marras-Simeri per non dare punti di riferimento e bucare la difesa ospite. Alle spalle, la fantasia di Botta col tridente di centrocampo collaudato da Scavone, Maita e D'Errico. In difesa, si rivede Di Cesare al centro con Terranova più Pucino e Ricci esterni.

E' un primo tempo di tante buone promesse, ma scarsa concretezza sotto rete. In pratica, si gioca quasi sempre nella metà campo del Monopoli col Bari che preme sull'acceleratore senza mai trovare la zampata vincente.

Il primo sussulto suona intorno al quarto d'ora per un sospsetto contatto nella'rea ospite tra Vassallo e Marras (sembra caricare la caduta) che il direttore di gara valuta regolare. Il Bari picchia duro sul piano del ritmo e del gioco. Al 25', Maita sgroppa per vie centrali incontrando la girata al volo che Simerispedisce di poco al lato. Sempre Simeri, al 35', tenta il colpo di teatro con un tiro da lontano per sorprendere Loria. Palla fuori. Prima del riposo, il solito Simeri sbaglia il tempo della conclusione a rete, prima che l'ennesima situazione di mischia sia vanificata dagli sviluppi di un corner.

La ripresa parte con meno giri al motore. Mignani prova a dare la sferzata e al 17' ridisegna l'attacco con Cheddira per Botta e Antenucci per Simeri. Forzata invece la sostituzione di Di Cesare (infortunio) con Celiento. Nel Monopoli, il neontrato ed ex Bari Grandolfo tenta la soluzione vincente su azione di ripartenza. Ma la soluzione è imprecisa. Dall'azione più pericolosa del Gabbiamo arriva il vantaggio del Bari. Al 34', decide uno stacco aereo di Scavone in piena area propiziato da un trversone di Ricci. Finisce qua col Bari che inizia a prendere il largo. La conferma è attesa domenica ancora al San Nicola, sempre alle 17.30, contro la Turris nuova vice capolista insieme al Monopoli e alla Virtus Francavilla.