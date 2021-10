Bari, i probabili undici contro il Monopoli

Prove tecniche di formazione in casa del Bari che oggi pomeriggio - ore 17.30 al San Nicola - ospiterà il Monopoli per il derby barese della settima giornata del girone C di C. Per difendere la testa della classifica proprio dai biancoverdi inseguitori, i biancorossi dovranno sfoderare l'ennesima prova convincente come già dimostrato appena mercoledì nella partita vinta a Messina.

In tal senso, nella formazione iniziale, mister Mignani deve fare a meno delllo squalificato Bianco e degli infortunati Di Gennaro (ginocchio) e Lollo (caviglia). Con Frattali tra i pali, le due maglie da terzini sono contese da Pucino e Mazzaotta da una parte e dai giovani Belli e Ricci dall'altra. Al centro del pacchetto arretrato, Di Cesare è pronto a riprendersi il posto da titolare accanto a Terranova. A centrocampo, confermati Maita a play basso e di D'Errico sulla destra, restano un dubbio sull'uomo da collocare a secondo cursore con Scavone e Mallamo al ballottaggio. Botta trequartista dietro le due punte che dovrebbe essere il rientrante Antenucci ed uno tra Simeri, Cheddira, Paponi e Citro. Come al solito, Mignani ed i consueti problemi di abbondanza.

La probabile formazione: Frattali; Belli, Di Cesare, Terranova, Mazzotta; Scavone, Maita, D'Errico; Botta Simeri, Antenucci.