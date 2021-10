Il Bari Primavera alza bandiera bianca al Catania

Bari-Catania 1-2

BARI: Gichkin, Peragine, Lambiase (Orlando), Dachille (Lorusso), Daddario, Stella, Fioretti, Dibello (Stragapede), Caldarulo, Massarelli (Toure), Dargenio (Mangialardo). A disp: Valeriano, Lucarelli, Orlando, Kapxhiu, Memeo, Guglielmi, Logrieco, Lorusso, Balducci. All. V. Loseto.

CATANIA: Vadalà, Napoli, Scaletta, Giannoni, Panariello, Caramanno, Tropea (Cannavò), Biondi (Russi), Russo (Maltese) Limonelli (Patanè), Acquino (Jallow). A disp.: Romeo, Nicolosi. All. S. Russo.

ARBITRO: De Palma di Molfetta.

RETI: 36’ Dachille; 46’ e 79’ Tropea.

BITRITTO - Battuta d'arresto interna per il Bari Primavera di Valeriano Loseto che nell'esordio casalingo contro il Catania - secondo turno del campionato Primavera 3 - alza bandiera bianca agli etnei per 2-1. La sfida sul sintetico del Comunale 'F. Scirea' di Bitritto inizia col vantaggio biancorosso firmato poco dopo la mezz'ora da Dachille. Punteggio ribaltato da una doppietta di Tropea. Fra sette giorni, appuntamento in casa della Virtus Francavilla.