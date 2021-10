Mignani, il dogma della vittoria: "Bari, solo le prestazioni portano i risultati"

Continuità di risultati e prestazioni. Queste le parole chiave di Michele Mignani alla vigilia del derby che domani alle 17.30 vedrà impegnato il suo Bari al San Nicola contro il Monopoli: "Le vittorie e le prestazioni - dice il tecnico biancorosso - sono segnali che diamo a noi stessi per credere in quello che stiamo facendo e nel nostro lavoro. Il risultato alimenta questo pensiero".

“Contro il Monopoli – la previsione del tecnico - mi aspetto una gara difficile. I numeri difficilmente mentono e dicono che è evidente che il Monopoli stia facendo bene. E' una squadra compatta, lavora bene, ha mantenuto l’ossatura dell’anno passato. Una squadra pericolosa davanti e veloce sugli esterni. Si difende bene. Avranno voglia di metterci in difficoltà e portare a casa il risultato”. Al Bari, al di là dei singoli, si può imputare la pecca di non chiudere la partita: "Non lo considero un problema. Vorrei sempre andare in vantaggio per prima e poi chiuderla. Ci sono anche gli avversari e nelle ripartenza puoi avere meno lucidità. Col crescere della condizione e la maggiore conoscenza dei compagni, ci potrà essere la condizione di chiudere la partita. L'importante è creare i presupposti per fare male all'avversario".

La salute del gruppo dopo la gara giocata mercoledì a Messina: "Stanno tutti bene, anche se abbiamo un giorno in meno sulla tabella di marcia. Abbiamo gestito gli allenamenti per recuperare energie e forze in vista del Monopoli. I centrocampisti? Maita e D'Errico hanno anche i numeri per fare gol, ma l'obiettivo principale è vincere. Chi segna è un pensiero secondario. Definire il Bari operario è un complimento. E' un lavoro giusto cercare di andare tutti a segno. Quando hai un gruppo forte e puoi scegliere, è possibile migliorare la squadra in corsa ed è un vantaggio. Tutti devono dare una mano alla squadra e i ragazzi lo stanno facendo. Vedo lo spirito del gruppo e i risultati aiutano".

"Il Monopoli - torna sull'avversario - sentirà molto la partita perché è vicino di casa. Per noi è una tappa di un percorso iniziato in un certo modo, ma noi abbiamo troppo bisogno di dargli continuità".

Sulla formazione non si sbilancia: “Ho sempre dubbi, fino all'ultimo momento. Ci sono tanti giocatori che meritano di giocatori e qualcuno resta fuori con grandissimo dispiacere. Passo dopo passo stiamo provando a diventare una squadra forte in funzione dell'atteggiamento. Sono troppo convinto che le prestazioni portino risultati".