Baby biancorossi: alle 11, Primavera a Bitritto col Catania

Secondo weekend di campionato per le formazioni nazionali biancorosse. La Primavera di Valeriano Loseto ospiterà il Catania al 'Gaetano Scirea' di Bitritto (ore 11:00, accesso contingentato e solo con green pass). Per Under 17 e Under 15 doppia trasferta a Vibo Valentia.

Domenica toccherà ai Giovanissimi Regionali '08 e '09, questi ultimi all'esordio stagionale dopo aver osservato il turno di riposo nello scorso weekend.

Questo il programma completo del fine settimana per le formazioni giovanili biancorosse.

Primavera 3 ‘D. Berretti’ - 2a g. Girone C

Bari-Catania

Sabato 02.10.21, ore 11:00

Campo Comunale ‘F. Scirea', Bitritto (BA)

NB: accesso contingentato a 100 spettatori, obbligatorio il green pass

Under 17 - 2a g. Girone F

Vibonese-Bari

Domenica 03.10.21, ore 15:00

Stadio 'Marzano', Vibo Marina

Under 15 - 2a g. Girone F

Vibonese-Bari

Domenica 03.10.21, ore 13:00

Stadio 'Marzano', Vibo Marina

Giovanissimi U15 Regionale - Fase Provinciale

Bari (2008)-Fortitudo Castellaneta

Domenica 03.10.21, ore 09:00

Campo Comunale ‘F. Scirea', Bitritto (BA)

Bari (2009)-San Pellegrino Sport Altamura

Domenica 03.10.21, ore 11:15

Campo Comunale ‘F. Scirea', Bitritto (BA)