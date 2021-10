Mazzotta ai tifosi: "Col Monopoli riempiamo il San Nicola"

Antonio Mazzotta ai microfoni della radio ufficiale del Bari: "Mi aspettavo un inizio così importante - dice il terzino biancorosso - . La squadra è stata costruita per fare bene, con una rosa ampia e di qualità e con elementi di categoria superiore. Non abbiamo fatto ancora niente. Dobbiamo guardare partita dopo patita e poi tireremo le somme. A Messina - riconosce Mazzotta - abbiamo fatto molto bene, ed è quello che ci chiede il mister. Nel girone C, su qualsiasi campo è un a battaglia. Mignani ci chiede sempre di comandare la partita. I rigoristi del Bari? nel gruppo ci sono tanti giocatori di qualità, sarà il mister a decidere", dice senza sbottonarsi.

Prosegue la preparazione in vista del derby d'alta quota di domenica al San Nicola contro il Monppoli: "Il Monopoli - continua Mazzotta - è una squadra organizzata e i punti che ha fatto lo dimostrano. Noi dobbiamo solo pensare a vincere. Non lo abbiamo ancora iniziato a studiarlo. Sappiamo solo che è una squadra tosta e dobbiamo dare il cento per cento per portare a casa il risultato".

Nelle prime ore, sono stati venduti 1.700 biglietti. Un buon trend in vista del derby: "I tifosi sono importantissimi. Avere la loro fiducia è fondamentale. Speriamo ci diano già una grossa mano domenica. Il San Nicola e la Curva piena sono fantastici. Ricordo una partita con un gol alla fine di Brienza ed un boato che mi è rimasto dentro".

"Sto trovando la condizione - conclude il difensore biancorosso - . Accanto a me c'è Ricci, un ragazzo di valore. Non si può mollare nulla nemmeno in allenamento. Ci sono almeno due titolari per ruolo. Quando il mister ti chiama in causa devi farti trovare pronto. E' un girone tosto e di buon livello, con tanto agonismo. Noi con la qualità che abbiamo possiamo fare bene. Avere sei punti su Avellino e Catanzaro (ieri hanno pareggiato, ndr) non vuol dire niente. Dobbiamo guardare partita dopo partita. Il nostro obiettivo ora è il Monopoli e portare a casa l'intero bottino. Speriamo di vedere un San Nicola pieno per avere una spinta in più".