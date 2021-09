Bari, oggi lavoro congiunto con la Primavera

Entusiasmo e grandi motivazioni in casa Bari che oggi è tornato subito a lavorare dopo il successo di Messina e in vista del derby di domenica prossima contro il Monopoli.

Il report di oggi: "Questo pomeriggio, dopo la consueta analisi post partita in sala video, la squadra si è ritrovata sul terreno dell'Antistadio: chi ha giocato dal primo minuto contro i siciliani ha svolto lavoro di scarico e fisioterapia, per il resto allenamento congiunto con un gruppo misto di ragazzi Under 17 e Primavera (45' di gioco impreziositi dalle reti di Nicola Citro, Mirco Antenucci e Guillaume Gigliotti); prima del galoppo a ranghi misti, una intensa attivazione muscolare, dopo una serie di accelerazioni e cambi di direzione. Hanno proseguito secondo le rispettiva tabelle di recupero personalizzato Di Gennaro e Lollo.

Presente anche il presidente Luigi De Laurentiis che ha seguito la seduta al fianco del DS Polito".

Per domani prevista una singola seduta di lavoro.