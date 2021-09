Frattali: "Le vittorie aiutano a vincere. Adesso aspettiamo la Curva piena"

Insieme al suo collega del Padova (capolista a punteggio pieno del girone A), Gigi Frattali è il portiere meno battuto della serie C con appena tre gol al passivo. Una bella soddisfazione sia per l'estremo difensore del Bari che per l'intera squadra di Mignani, regina del girone meridionale con 14 punti in 6 gare. L'ultima gioia, ieri sera al Franco Scoglio di Messina: "A Messina - dice il portiere del Bari ai microfoni della radio ufficiale Ssc Bari - è stata una bella partita e abbiamo dato un'ottima dimostrazione di forza. Ci fa piacere che chiunque entri e giochi faccia bene. Significa che siamo un ottimo gruppo, Questo certifica l'ottimo lavoro svolto dalla società. Non abbiamo fatto il ritiro per via del Covid e quindi possiamo ancora crescere molto. I punti attuali ci danno consapevolezza e forza per continuare ancora meglio".

"Lavoriamo molto col mister - aggiunge Frattali - e ciò dimostra la solidità difensiva. Penso, per esempio, all'innesto di Emanuele Terranova. Una presenza importante di un giocatore che in passato ha fatto categorie importanti. Non dobbiamo dimenticare anche l'ottima partita di ieri di Celiento, al rientro dopo l'infortunio. Idem per i valori di Di Cesare e di un altro fortissimo come Gigliotti. Oltre a quattro terzini che in B giocherebbero titolari. Penso che i valori siano di tutta la squadra. Assimiliamo gli schermi del mister sempre più".

Domenica derby d'alta quota. Al San Nicola arriva il Monopoli secondo: "Dobbiamo fare punti - conclude Frattali - perché farne all'inizio aumenta l'autostima e motiva la piazza. Vedo che i tifosi sono contenti. La ciliegina sulla torta sarebbe avere la curva nord al completo perché ci possa aiutare nei momenti di difficoltà delle partite. La classifica adesso conta poco e niente e non possiamo fare voli pindarici. Le insidie sono sempre dietro l'angolo. Ogni punto preso o perso può fare la differenza per la classifica finale".