Botta, firma d'autore: "Bari, l'unione del gruppo la tua forza"

Un'altra perla rara dopo il gol di domenica scorsa alla Paganese. Ruben Botta si ripresenta a modo suo anche al Franco Scoglio di Messina indirizzando il netto successo del Bari: "Vittoria su un campo difficile - le parole a caldo dell'attaccante argentino - . Eppure son si è fatto ancora niente. Fra tre giorni si gioca di nuovo e dobbiamo fare il massimo in casa. Gol? Bello l'assist di D'Errico. E' stato molto bravo a trovarmi. Il Bari è un gruppo unito, e forse questo è l'aspetto ancora più importante della vittoria. Siamo una squadra che non molla mai e anche chi entra può aiutarci a risolvere i problemi". Sappiamo che in trasferta è difficile. Guardare la classifica - conclude Botta - è presto. Pensiamo a noi, la cosa più importante. Sto migliorando partita dopo partita. Anche nella fase di non possesso".