Bari, Botta e Paponi stendono il Messina

Messina-Bari 0-2

MESSINA (4-4-2): Lewandowski, Morelli, Fantoni, Carillo (c), Sarzi Puttini, Russo (33' st Di Stefano), Fofana (33' st Konate), Damian (38' st Marginean), Catania (7' st Fazzi), Vukusic, Milinkovic (7' st Balde). A disp.: Fusco, Rondinella, Lisboa, Konate, Busatto, Di Stefano. All. S. Sullo.

BARI (4-3-1-2): Frattali (c), Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta, Scavone, Maita, D’Errico (38' st Gigliotti), Botta (20' st Mallamo), Simeri (25' st Paponi), Cheddira (25' st Marras). A disp.: Polverino, Plitko, Di Cesare, Antenucci, Citro, Belli, Ricci. All. M. Mignani.

ARBITRO: Angelucci di Foligno.

RETI: 9' pt Botta; 31' st Paponi.

NOTE: Presenti 800 spettatori, una cinquantina da Bari. Terreno di gioco in pessime condizioni. Rec. 1' pt e 4' st.

MESSINA - Botta e Paponi stendono il Messina nel turno infrasettimanale del sesto turno di C e il Bari va. Squadra di Mignani che consolida il primato in classifica a quota 14, frutto di quattro vittorie - tre fuori casa - e due pareggi. Ulteriore segnale forte alle naviganti del girone C, in attesa del big match di domenica prossima al San Nicola contro l'inseguitrice Monopoli.

La cronaca. Sul malridotto terreno dello stadio Scoglio, Mignani rivoluaziona il Bari riscrivendo quasi del tutto il pacchetto arretrato. Rispetto alla gara contro la Paganese, presente solo Terranova. Al centro, Celiento con Pucino e Mazzotta terzini. In mezzo al campo, Scavone a sinistra, Maita play basso e D'Errico a destra. Botta dietro l'inedito tandem d'attacco Simeri-Cheddira. Con Di Cesare in panchina, fascia di capitano a Frattali.

Veemente e risoluta la partenza del Bari (esordio in maglia blu) che al 3' sfiora il vantaggio con Simeri (3') che non approfitta di un retropassaggio corto di Fantoni al portiere. Ma il gol è nell'aria e arriva al 9' da una meravigliosa giocata d'esterno di D'Errico ad imbeccare Botta sulle vie centrali. L'argentino controlla col destro e centra la soluzione vincente col mancino. Secondo gol di fila per Botta dopo la rete del vantaggio sulla Paganese. Al 19', altra conclusione dal limite di Simeri col pallone terminato di poco alto sulla traversa.

La formazione di Sullo è in grande affanno sul piano del palleggio e della costruzione della manovra. Il merito è del Bari. Frattali si disimpegna in alcune uscite, ma è ancora Simeri a mancare la zampata vincente (43') su un paio di servizi buoni di Pucino. Dopo due minuti, D'Errico temporeggia troppo non servendo nei tempi giusti Simeri per battere il numero uno giallorosso. Il primo tempo finisce qui.

In avvio di ripresa, il Bari dimostra segni di stanchezza. Il Messina prova a rimediare con alcune sortite del neoentrato Balde, una punizione di Damian (palla sul fondo) e un esterno di Fazzi spento sul fondo. Mignani corre ai ripari. Mallamo rileva uno stanco Botta. Paponi e Marras per Simeri e Cheddira. Cambi azzeccati perché al 31'. lo stesso Paponi mette i sigilli alla vittoria del Bari siglando il suo primo gol in biancorosso con una splendida girata in piena area su cross a campanile di Scavone. Al doppio vantaggio, Mignani si mette al sicuro e lancia l'altro centrale difensivo Gigliotti richiamando in panchina il centrocampista D'Errico.

La quarta vittoria stagionale in sei partite mette in cassaforte il primato nel girone C in attesa del derby di domenica prossima al San Nicola contro il Monopoli per il big match della settima giornata.