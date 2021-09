Nel Bari di Messina, Maita play basso e Mallamo esterno

Aria di ritiro siciliano per il Bari che oggi pomeriggio (17.30) farà visita al Messina per la gara della sesta giornata di serie C. Con il primo posto del girone C da difendere, i biancorossi si presentano con le defezioni di Bianco (squalificato) e degli infortunati Di Gennaro (infortunio al ginocchio) e Lollo. Assenze che costringono Mignani a rivedere gli interpreti nella zona nevralgica del centrocampo.

Per questo, il ruolo di play basso chiamerà quasi sicuramente in causa Mattia Maita che in passato ha ricoperto lo stesso ruolo. Con D'Errico a destra, l'altro inserimento più che probabile riguarderà Alessandro Mallamo sulla corsia mancina. Con Frattali tra i pali, la difesa non dovrebbe subire variazioni con le conferme di Terranova e Di Cesare al centro più Belli e Ricci terzini. Sul fronte d'attacco, la presenza di Botta dietro le punte lascia aperto il campo a più scenari perché Simeri, Antenucci e Cheddira si contendono due maglie anche a giudicare dal turnover annunciato dal tecnico nella conferenza stampa di ieri in previsione del derby di domenica prossima contro il Monopoli.

La probabile formazione: Frattali; Belli, Di Cesare, Terranova, Ricci; D'Errico, Maita, Mallamo; Botta; Antenucci, Cheddira.