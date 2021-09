Mignani: "Bari, ti voglio intenso e determinato"

Di segutio alcuni stralci della conferenza stampa di Michele Mignani alla vigilia della partita di Messina, match della sesta giornata di C in programma domani pomeriggio alle 17.30: "Con la Paganese - dice il tecnico del Bari tornando alla partita di domenica scorsa - avremmo voluto vincere. E' arrivato un punto e lo prendiamo con entusiasmo perché la squadra è rimasta viva sino alla fine e con un uomo in meno. Adesso pensiamo al Messina".

"Abbiamo perso Bianco per squalifica e Di Gennaro per infortunio - continua Mignani - . Chi ha giocato con la Paganese per novanta minuti e chi è entrato ha fatto bene. Nonostante l'inferiorità numerica, abbiamo corso tutti sino alla fine. Faremo delle valutazioni generali se fare riposare qualcuno e per dare minuti a qualcun altro. Maita può giocare play basso, ma abbiamo anche altri centrocampisti molto duttili. Siamo coperti e tranquilli".

Il Messina è reduce da una sconfitta condida da tante polemiche: "E' una gara come tutte le altre, affrontando un campo difficile contro una squadra molto organizzata, che produce un calcio propositivo e prova sempre a giocare. Sarà una gara combattuta, comunque giocata sotto aspetti tattici importanti. Le squadre devono essere intense, la parte agonistica è predominante. Noi dobbiamo essere sempre intensi e avere il ritmo alto durante tutta la gara. Si deve lavorare su tante cose. Ultimamente ci è mancata la capacità di chiudere le partite, andare al doppio vantaggio. Un aspetto da migliorare, ma credo che i ragazzi siano coscienti di quello che stiamo facendo. Dobbiamo credere tutti nel lavoro che stiamo facendo - conclude Mignani - e portare continuità nei risultati".