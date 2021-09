Bari già al lavoro in direzione Messina

Dopo il pari interno di ieri contro la Paganese, il Bari di Mignani è già tornato al lavoro in vista della sfida infrasettimanale in programma mercoledì 29 settembre, in casa dell'ACR Messina di mister Sullo (17.30).

Il report della giornata: "Questa mattina il gruppo squadra si è inizialmente intrattenuto in sala video per analizzare la sfida contro i campani; poi, una volta in campo, la seduta è stata sviluppata su due gruppi di lavoro: chi ha fatto registrare un corposo minutaggio nella gara di ieri si è dedicato a lavoro di scarico e fisioterapia, il resto del gruppo, dopo un veloce riscaldamento a secco, ha lavorato alternando esercitazioni tecnico-tattiche a parte atletica su medie e brevi distanze. Davide Di Gennaro verrà sottoposto ad esami strumentali per valutare l'entita del problema al ginocchio destro che lo ha costretto all'uscita anticipata".

Per domani mattina prevista seduta di rifinitura, quindi il gruppo partirà alla volta della Sicilia.