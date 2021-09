Bari baby: due vittorie ed una sconfitta per cominciare

Dopo la vittoria in trasferta ottenuta a Potenza dalla formazione Primavera, le formazioni giovanili biancorosse arricchiscono il week-end con altre due vittorie. Esordio amaro per l'U15 contro il Taranto. Galletti che si arrendono per 2-1 non capitalizzando il vantaggio iniziale di Buonsante. L'Under 17 guidata da mister Lanera rifila invece un poker agli jonici andando a segno con Gusmai, Lops, Patierno e Colamesta. Vittoria larghissima dell'U15 regionale sul campo della FootballAcademy Gioia (9-0).