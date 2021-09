Bari, un paio di novità per la Paganese

Michele Mignani ed un ampio ventaglio di scelte per decidere quali calciatori schierare dall'inizio nel suo Bari che che oggi pomeriggio (14.30, San Nicola) affronterà la Paganese per la quinta giornata di C.

Non si escludono un paio i cambiamenti nella formazione di partenza dei biancorossi rispetto alla gara vinta domenica scorsa a Catania ed in virtù del successivo impegno di mercoledì a Messina. Vedi il ritorno dall'inizio di D'Errico (riprende il posto occupato da Mallamo) nel centrocampo a tre con Maita e Bianco. Possibilità concreta di vedere all'opera dal 1' il match winner Simone Simeri accanto ad Antenucci e col supporto alle spalle di Botta. Con Frattali tra i pali ed i centrali Di Cesare e Terranova, Belli dovrebbe confermarsi nel ruolo di terzino destro. Mentre Ricci - forte delle recenti prove positive - potrebbe nuovamente essere preferito all'esperto e recuperato Mazzotta.

La probabile formazione: Frattali, Belli, Di Cesare, Terranova, Ricci; Maita, Bianco, D'Errico; Botta, Simeri, Antenucci.