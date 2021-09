Bari, i convocati per battere la Paganese

GIOVANI BARI Bari, fine settimana del via per i baby

Arriva il weekend tanto atteso per le giovanili biancorosse: ai nastri di partenza i campionati Primavera 3, con i ragazzi di mister Loseto di scena sabato a Potenza, i campionati nazionali Under 17 e Under 15, con la doppia sfida casalinga al Taranto in programma domenica,