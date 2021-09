Bari, fine settimana del via per i baby

Arriva il weekend tanto atteso per le giovanili biancorosse: ai nastri di partenza i campionati Primavera 3, con i ragazzi di mister Loseto di scena sabato a Potenza, i campionati nazionali Under 17 e Under 15, con la doppia sfida casalinga al Taranto in programma domenica, e primo impegno anche per i 2008 nel campionato Regionale - Fase Provinciale (riposa la formazione 2009).

Primavera 3 ‘D. Berretti’ - 1a g. Girone C

Potenza-Bari

Sabato 25.09.21, ore 15:00

Stadio ‘Viviani’, Potenza

Under 17 - 1a g. Girone F

Bari-Taranto

Domenica 26.09.21, ore 15:00

Campo ‘Comunale’, Bitritto

Under 15 - 1a g. Girone F

Bari-Taranto

Domenica 26.09.21, ore 11:00

Campo ‘F. Capocasale’, San Girolamo (BA)

Giovanissimi U15 Regionale - Fase Provinciale

Football Academy Gioia-Bari (2008)

Domenica 26.09.21, ore 10:00

Campo ‘Comunale’ Gioia del Colle

(turno di riposo per i 2009)