Loseto: "Eccitati per l'esordio a Potenza, chiedo motivazioni e rabbia agonistica"

Domani pomeriggio partirà il campionato Primavera. Il Bari esordirà a Potenza. Questo il contributo di mister Valeriano Loseto: "Quando chiama il Bari - le parole del tecnico pubblicate dall'ufficio stampa dei biancorossi - per gente come me si deve solo correre. L'approccio con i ragazzi è molto diversi rispetto ai grandi. Devi essere un grande motivatore, un educatore per portare i giovani al bivio per diventare giocatori professionisti. L'attuale gruppo della Primavera non lo conoscevo, è formato da tanti ragazzi in arrivo dall'Under 17. Abbiamo messo insieme 2004 e 2005. Possono fare bene. Da agosto ad oggi sono già cresciuti sul piano caratteriale e tattico. Vedo margini di crescita, ma dovremo avere anche l'abilità di saperli aspettare. Per tanti, sarà un campionato nuovo".

"Alcuni - fa notare Loseto - hanno buoni piedi e tecnica, altri capacità organiche e altri ancora già pronti per campionati diversi o una Primavera di categoria superiore. I ragazzi sono motivatissimi. Ci sono tre, quattro ragazzi richiamati in prima squadra con continuità. Cerco di lavorare ogni volta sull'aspetto motivazionale. Senza componente agonistica non si fa molta strada. Insieme alle idee di gioco che cercheremo di mettere in pratica. Sabato si inizia a Potenza, siamo eccitati. Sarà un incontro al buio perché non conosciamo l'avversario. La maglia che indossiamo è importante e dovremo onorarla alla grande cercando di non fare brutte figure. Saremo determinati e sereni al contempo. Sarei contento se qualcuno dei miei ragazzi riuscirà ad esordire in prima squadra".